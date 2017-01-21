تطوير موقع بشاطئ العقير لتكوين بيئة طبيعية بمساحة 5000 متر

ذكرالمتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة ممثلة في بلدية العقير قامت مؤخراً بتطوير موقع على مساحة تزيد عن 5000 متر مربع بمحاذاة المدخل الأول في شاطئ العقير ، وتضمن تطوير الموقع انشاء بحيرة بمساحة 1500 مترمربع مزودة بطبقات ومواد عازلة وممرات وصول صخرية لجزيرة البحيرة ، وذلك بحسب ماافاد به رئيس بلدية العقير المهندس راشد المسلمي والذي أشار الى ان تطوير الموقع وتشغيله يتم ذاتياً بجهود الأمانة ، مبيناً انه تم تزويد الموقع برسومات الاحياء البحرية والشخصيات الكرتونية للأطفال على الصخور وعدد من ” الإطارات المستخدمة ” ، بالإضافة الى انشاء ” نافورتين في البحيرة” وتركيب مقاعد جلوس محيطة بها وزراعة المسطحات الخضراء والنباتات المناسبة بأطراف البحيرة ، مضيفاً انه تم وضع اكثر من 1000 سمكة ” بلطي ” وعدد من السلاحف في البحيرة لتكوين بيئة طبيعية متكاملة فيها .

وأضاف المسلمي : اتمت الأمانة في الفترة الماضية اعمالها لانشاء مظلات إضافية بطراز العمارة الإسلامية على ضفاف شاطئ العقير ، كماان الاعمال تتواصل في تنفيذ مشروعين آخرين هما ( مشروع نظافة الشاطئ ومرافقه ونقل النفايات والتخلص منها ، صيانة المسطحات الخضراء وشبكات الري والأشجار وآبار المياه الارتوازية في الشاطئ ) ، اضافةً الى البدء في تنفيذ مشروع صيانة دورات المياه ومظلات الجلوس في الشاطئ ، وذلك في اطار خطط الامانة المستمرة لتهيئة الشاطئ خدمةً لمرتاديه من الأهالي وزائري المنطقة خصوصاً في فترات الاجازات الرسمية.