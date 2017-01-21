 تجديد وتكليفات جديدة في تقنية الأحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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تجديد وتكليفات جديدة في تقنية الأحساء

تجديد وتكليفات جديدة في تقنية الأحساء
المناطق _الأحساء

أصدر عميد الكلية التقنية بالأحساء الأستاذ عادل بن عبدالله المحبوب قراراً إدارياً يشتمل على تجديد وتكليفات جديدة في عدد من المناصب على النحو التالي: محمد بن صالح الصالح مديراً للشئون الإدارية والمالية ، ضيف الله بن عبدالوهاب العبدالقادر مديراً لوحدة خدمة المجتمع ووحدة التطوير والتدريب، وليد بن محمد الشويهين مديراً للعلاقات العامة والإعلام ، نبيل بن عبدالعزيز المسلم مديراً لوحدة المتابعة ،علي بن فرحان الفرحان مديراً لوحدة شئون الخرجين ، خالد بن عبدالعزيز السبيعي مديراً لوحدة شئون المتدربين ، محمد بن عبدالله الربيع مشرفاً على مركز التدريب الإلكتروني ، محمد بن عبدالله الحمام مديراً لوحدة التوجيه والإرشاد ، علي بن عبدالله العامر مديراً لمركز تقنية المعلومات ،احمد بن عبدالرؤوف الغدير مشرفاً على موقع الكلية الإلكتروني ،عدنان بن إبراهيم الصبخة مسجلاً للكلية ، شكري بن عبدالله الحمام مشرفاً للنشاط ، صالح بن علي السعيد مشرفاً في وكالة الكلية للجودة ، عفيف بن نافع الشخص مشرفاً للسلامة المهنية ، وليد بن موسى البعيجان وصالح بن سعد الضويحي العمل في وحدة التوجيه والإرشاد ، محمد بن صالح المحيفيظ وأسامة بن محمد العبدالقادر العمل في وحدة النشاط ، يونس بن حجي الخلف العمل في أمانة قسم الدراسات العامة ، سامي بن إبراهيم الذرمان العمل في وحدة شئون المتدربين.

صرح بذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية الأستاذ وليد بن محمد الشويهين وأشار بأن هذه التكاليف بدأت من تاريخ صدورها وتستمر حتى نهاية الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 37-1438هـ.

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