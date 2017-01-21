في الحفل الرابع عشر.. كأس دعم خادم الحرمين الشريفين من نصيب اسطبل بندر الجابري

حقق اسطبل بندر الجابري كأس دعم خادم الحرمين الشريفين في الشوط الرابع والمخصص لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات والأعمار والبالغ مسافته 1400م على كأس دعم خادم الحرمين الشريفين في نسخته الرابعة لهذا الموسم وذلك من خلال الجواد حبيب الملايين تحت تدريبات المالك وبقيادة الخيال متعب المريبض حيث قام بتسليم الكأس في نهاية الشوط عضوي اللجنة التنفيذية معالي الفريق طلال بن محسن عنقاوي والدكتور عبد الله سعيد باسنبل وقد تسلم الكأس المالك بندر الجابري وذلك بحضور عدد كبير من محبي رياضة الفروسية وعدد من أعضاء نادي الفروسية بمحافظة جدة وعدد من رجال الأعمال وأعيان جدة وتكون الحفل من اربعة أشواط كانت نتيجة باقي أشواطه على النحو التالي /

الشوط الأول : إنتاج لم تربح عمر 4 سنوات وأكثر المسافة 2000م درع دعم خادم الحرمين الشريفين

وفاز بهذا الشوط يروسها لمحمد بن عبد الدائم المغذوي وقام بتسليم الدرع الدكتور عبد الله سعيد باسنبل عضو اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي للمالك محمد المغذوي .

الشوط الثاني : للخيل المستوردة مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 2000م درع دعم خادم الحرمين الشريفين

وفاز بهذا الشوط الجواد بيهاين اميزن تيرن لأبناء عبد الله سعيد باسنبل وقام بتسليم الدرع معالي الفريق طلال بن محسن عنقاوي عضو اللجنة التنفيذية للمالك عبد الله سعيد باسنبل

الشوط الثالث : لخيل الإنتاج ربحت من 0- 3 سباقات عمر 4 سنوات وأكثر المسافة 1600م درع دعم خادم الحرمين الشريفين

وفاز بهذا الشوط الجواد السيف البتارلأبناء عبد الله سعيد باسنبل وقام بتسليم الدرع معالي الفريق طلال بن محسن عنقاوي عضو اللجنة التنفيذية للمالك عبد الله سعيد باسنبل

وقد حضر الحفل أعضاء النادي وملاك الخيل و جمهور كبير من محبي وعشاق رياضة الفروسية .