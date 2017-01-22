انقلاب سيارة واحتراقها على طريق الملك عبدالعزيز بأبها.. ومصرع 3 شباب أحدهم تفحم داخلها

لقي 3 شباب مصرعهم، إثر حادث انقلاب سيارة واحتراقها على طريق الملك عبدالعزيز بأبها، فيم أصيب رابع وجرى نقله إلى المستشفى لإنقاذه.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه عسير محمد الشهري، إن عمليات المنطقه تلقت اليوم بلاغاً عن وقوع حادث مروري لسياره من نوع هونداي على طريق الملك عبدالعزيز “الحزام الدائر” داخل نفق حي الضباب الساعه 11صباحاً ونتج عن الحادث وفاة ثلاثة من الشباب أحدهم تفحم بداخل السيارة، وإصابة رابع بإصابة خطيرة ونقل عن طريق الفرق الإسعافيه لمستشفى عسير المركزي.

وأضاف الشهري، أن الفرق الإسعافية باشرت الحادث بفرقتين إسعافيتين وفرقه تدخل سريع، كما باشر الحادث كل من مدير الشئون الفنيه ومدير القيادة الميدانية.