 انقلاب سيارة واحتراقها على طريق الملك عبدالعزيز بأبها.. ومصرع 3 شباب أحدهم تفحم داخلها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انقلاب سيارة واحتراقها على طريق الملك عبدالعزيز بأبها.. ومصرع 3 شباب أحدهم تفحم داخلها “الإسكان”: سنطبق الرسوم على الأراضي البيضاء المستثناة في هذه الحالة في الحفل الرابع عشر.. كأس دعم خادم الحرمين الشريفين من نصيب اسطبل بندر الجابري النظام الإيراني يبدأ الهروب من مأزقه الداخلي والخارجي بالتودد للمملكة تجديد وتكليفات جديدة في تقنية الأحساء وظائف شاغرة في شركة دانون بالدمام والخرج دراسة: عقاقير الكولسترول تحد من تجلط الأوردة الدموية تطوير موقع بشاطئ العقير لتكوين بيئة طبيعية بمساحة 5000 متر وادي الدواسر تمد الأسواق المحلية بالعبري لماذا تسعى إيران للتقارب مع المملكة؟ الحكومة اليمنية تعلن عن خطة لتأمين ربط ‏جزيرة سقطرى برحلات جوية عالمية “لأجلك يا حلب” مبادرة تستمر من خلالها الحملة السعودية بتقديم المساعدات الاغاثية للنازحين في الشمال السوري
عاجل | تعميم #عاجل من وزير العدل لكافة المحاكم بتفعيل خدمة النفاذ الآمن للانظمة

انقلاب سيارة واحتراقها على طريق الملك عبدالعزيز بأبها.. ومصرع 3 شباب أحدهم تفحم داخلها

انقلاب سيارة واحتراقها على طريق الملك عبدالعزيز بأبها.. ومصرع 3 شباب أحدهم تفحم داخلها
المناطق - عسير

لقي 3 شباب مصرعهم، إثر حادث انقلاب سيارة واحتراقها على طريق الملك عبدالعزيز بأبها، فيم أصيب رابع وجرى نقله إلى المستشفى لإنقاذه.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه عسير محمد الشهري، إن عمليات المنطقه تلقت اليوم بلاغاً عن وقوع حادث مروري لسياره من نوع هونداي على طريق الملك عبدالعزيز “الحزام الدائر” داخل نفق حي الضباب الساعه 11صباحاً ونتج عن الحادث وفاة ثلاثة من الشباب أحدهم تفحم بداخل السيارة، وإصابة رابع بإصابة خطيرة ونقل عن طريق الفرق الإسعافيه لمستشفى عسير المركزي.

وأضاف الشهري، أن الفرق الإسعافية باشرت الحادث بفرقتين إسعافيتين وفرقه تدخل سريع، كما باشر الحادث كل من مدير الشئون الفنيه ومدير القيادة الميدانية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>