 اليمن .. الميليشيات تواصل الفرار مع تقدم الجيش نحو المخاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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اليمن .. الميليشيات تواصل الفرار مع تقدم الجيش نحو المخاء

اليمن .. الميليشيات تواصل الفرار مع تقدم الجيش نحو المخاء
المناطق - وكالات

تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ‏المسنودة بقوات التحالف العربي، زحفها نحو مدينة ‏المخاء الساحلية التابعة لمحافظة تعز.‏

وأعلن مصدر عسكري، في تصريح بثته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية، أن قوات الجيش والمقاومة ‏توغلت في مناطق تمركز ميليشيات الحوثي والمخلوع ‏صالح، مواصلة تقدمها نحو المدينة الساحلية، وسط ‏اندحار الميليشيا وفرار العشرات من عناصرها.

وقصفت مدفعية الجيش مواقع المليشيات القريبة من ‏مدينة المخا، فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي ‏مواقع الميليشيات في المجمع الحكومي لمديرية المخاء ‏ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.‏

ويأتي التقدم فيما تواصل وحدات من الجيش تمشيط ‏المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي ‏زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، بهدف إعاقة ‏تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.‏

وأكد المصدر، أن وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة ‏الشعبية وطيران التحالف العربي، واصلت تقدمها إلى ‏منطقة أبو رزيق الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة ‏التي تبعد عن مدينة المخا حوالي خمسة كيلومترات، ‏وواحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع ‏للميليشيا الانقلابية في الساحل الغربي.

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