تعرف على خطوات تملك السكن من شركات التمويل

دخلت الشركات التمويلية على خط تمويل تملك المواطنين المنازل عبر ثلاث خطوات، تبدأ بتعبئة بطاقة الحد الأعلى للتمويل إلكترونيا ثم بطاقة الدفعة الشهرية للسداد، وأخيرا تعبئة بطاقة تحديد مبلغ التمويل، بناء على التسديد الشهري.

وتفصيليا تعبئة عدد من بطاقات الحقول الإلكترونية بشكل إلزامي، بهدف معرفة الحد الأعلى لمبلغ التمويل بناء على “الدخل الشهري، والالتزامات المالية الشهرية، ليقوم بعمل الحسبة وإعطاء النتائج إلكترونيا.

الخطوة الثانية تتمثل في تعبئة البطاقة الثانية (إلزامي)، لمعرفة مقدار الدفع الشهري الذي يجب الالتزام به، أما البطاقة الثالثة فهي معرفة الدعم المطلوب بناء على تعبئة المتملك للقسط الشهري الذي سيلتزم به مع الشركة التمويلية، ليتمكن مستحقو الدعم من اختيار ما يناسبهم من منتجات تمويل لوحدات عقارية مكتملة الإنشاء أو وحدات عقارية سيتم إنشاؤها لمشاريع مرخصة من لجنة البيع على الخارطة. وتمثل الخطوات السابقة، خارطة طريق للمتملك والشركة التمويلية.

وكشف عدد من المطورين العقاريين وفقا لـ”الوطن” أن دخول الشركات التمويلية على خط تمويل تملك المواطنين المنازل خطوة ستسهم في تذليل العقبات بشكل كبير، ومن شأنها أن تسهم في حل المعضلة بنسبة 35%.

يأتي ذلك بعد أن اختارت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري شركة بداية لتمويل المنازل لتقديم التمويل السكني المدعوم، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من تملك منازلهم.