غرفة الشرقية تستضيف النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السابق الثلاثاء

تستضيف غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الاعمال مساء بعد غد الثلاثاء 24 يناير 2017 المستشار في الديوان الملكي معالي المهندس علي بن ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السابق، حيث يحتضن اللقاء مقر الغرفة الرئيس بالدمام.

ويتحدث النعيمي عن اهم المحطات العملية التي سجل فيها نجاحات قادته الى اعلى الهرم الوظيفي وابرز تجاربه في عالم البترول والغاز وقطاع الاعمال، ويقدم إلى شباب الأعمال والمقدمين على الدخول في معترك الحياة العملية أساسيات العمل الإداري، الذي يساعد الشخص على تحقيق ذاته ويعود بالنفع عليه وعلى المحيطين به في الوقت نفسه كما يرصد جملة التحديات التي واجهته خلال مسيرته العملية وتجربته مع القيادات السعودية الشابة.

كما يخاطب النعيمي الشباب في كتابه “خارج الصحراء.. رحلتي من البدو الرحّل إلى قلب النفط العالمي” “Out of the Desert” في 300 صفحة، عن انضمامه إلى عملاق النفط شركة ارامكو السعودية في العام 1947، ومن ثم تدرجه في المناصب ليصبح رئيسها بين العامين 1983 و 1995، وليعين بعد ذلك وزيراً للبترول.

ويتمتع معالي المهندس النعيمي بتجربة ادارية فريدة, فقبل توليه وزارة البترول والمعادن، ترأس شركة ارامكو السعودية ككبير الاداريين التنفيذيين السعوديين الذين وضعوا شركة ارامكو السعودية فيمصاف الشركات العالمية العملاقة، كما ساهم خلال فترة ترؤسه الشركة بتعزيز السعودة من خلال برامج التدريب الضخمة والمميزة التي حظي بها موظفو الشركة وكذلك تطوير الانظمة والاهتمام بالفرد المنتج .

يذكر اللقاء يأتي ضمن برنامج “تجربتي”، وهو واحد من البرامج التي ينفذها مجلس شباب الأعمال بالغرفة بهدف نقل تجارب جيل الرواد أو الشخصيات الناجحة في مجال الإدارة والأعمال، وتوثيق هذه التجارب لتكون مرجعا بالغرفة والمجلس، ويعد هذا البرنامج بمثابة عملية تكريم وشكر وتقدير لهذه الشخصيات التي قدمت الكثير لاقتصاد المنطقة.