 صحة القصيم تعلن عن بدء تنفيذ مشروع توسعة مبنى طوارئ مستشفى الأسياح العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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صحة القصيم تعلن عن بدء تنفيذ مشروع توسعة مبنى طوارئ مستشفى الأسياح العام

صحة القصيم تعلن عن بدء تنفيذ مشروع توسعة مبنى طوارئ مستشفى الأسياح العام
المناطق / الأسياح

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة الشؤون الهندسية اليوم ( الأحد ) عن تسليم مشروع توسعة مبنى الطوارئ بمستشفى الأسياح العام للمقاول المنفذوبدء التنفيذ بتكلفة إجمالية بلغت 1.415.340 ريال ، وذلك ضمن المشاريع الصحية التطويرية التي تشهدها المنشآت الصحية بالمنطقة .
ووفقاً لمساعد المدير العام للشؤون الهندسية بصحة القصيم المهندس جمعان الحربي ، فإن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي كان قد وجه بأهمية بدء تنفيذ المشروع ، وتسليم المقاول المنفذ الموقع ، مبيناً بأن صحة المنطقة ممثلة بإدارة الشؤون الهندسية تعمل على متابعة جميع المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة ، وضمان استمراريتها وفقا للجداول الزمنية المحددة لها.

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