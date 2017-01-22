صحة القصيم تعلن عن بدء تنفيذ مشروع توسعة مبنى طوارئ مستشفى الأسياح العام

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة الشؤون الهندسية اليوم ( الأحد ) عن تسليم مشروع توسعة مبنى الطوارئ بمستشفى الأسياح العام للمقاول المنفذوبدء التنفيذ بتكلفة إجمالية بلغت 1.415.340 ريال ، وذلك ضمن المشاريع الصحية التطويرية التي تشهدها المنشآت الصحية بالمنطقة .

ووفقاً لمساعد المدير العام للشؤون الهندسية بصحة القصيم المهندس جمعان الحربي ، فإن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي كان قد وجه بأهمية بدء تنفيذ المشروع ، وتسليم المقاول المنفذ الموقع ، مبيناً بأن صحة المنطقة ممثلة بإدارة الشؤون الهندسية تعمل على متابعة جميع المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة ، وضمان استمراريتها وفقا للجداول الزمنية المحددة لها.