أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة الشؤون الهندسية اليوم ( الأحد ) عن تسليم مشروع توسعة مبنى الطوارئ بمستشفى الأسياح العام للمقاول المنفذوبدء التنفيذ بتكلفة إجمالية بلغت 1.415.340 ريال ، وذلك ضمن المشاريع الصحية التطويرية التي تشهدها المنشآت الصحية بالمنطقة .
ووفقاً لمساعد المدير العام للشؤون الهندسية بصحة القصيم المهندس جمعان الحربي ، فإن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي كان قد وجه بأهمية بدء تنفيذ المشروع ، وتسليم المقاول المنفذ الموقع ، مبيناً بأن صحة المنطقة ممثلة بإدارة الشؤون الهندسية تعمل على متابعة جميع المشاريع الصحية الجاري تنفيذها بالمنطقة ، وضمان استمراريتها وفقا للجداول الزمنية المحددة لها.
صحة القصيم تعلن عن بدء تنفيذ مشروع توسعة مبنى طوارئ مستشفى الأسياح العام
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة الشؤون الهندسية اليوم ( الأحد ) عن تسليم مشروع توسعة مبنى الطوارئ بمستشفى الأسياح العام للمقاول المنفذوبدء التنفيذ بتكلفة إجمالية بلغت 1.415.340 ريال ، وذلك ضمن المشاريع الصحية التطويرية التي تشهدها المنشآت الصحية بالمنطقة .
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