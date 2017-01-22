صحة القصيم تغلق 5 غرف للكشف الطبي بمحلات للنظارات الطبية

أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة شؤون القطاع الطبي الخاص ، خمس غرف للكشف على العيون تابعة لمحل للنظارات الطبية ، وذلك بعد ان رصدت اللجان المعنية بصحة القصيم مخالفات استوجبت الإغلاق .

وذكر مدير إدارة شؤون القطاع الطبي الخاص بصحة القصيم صالح السعيد ، بأن الجولات الميدانية للجان الخاصة بمنشآت القطاع الطبي الخاص ، وذلك خلال الأسبوع الماضي ، مشيراً بأن الجولات شملت مدينة بريدة ومحافظة عنيزة والرس والمذنب ، حيث المخالفات التي استوجبت الإغلاق كانت لمحلات النظارات الطبية فئة ( ج ) والتي لا يسمح لها بالفحص الطبي ، إضافة الى انها قامت بتشغيل كوادر غير مرخصة .

ودعا ” السعيد ” منشآت القطاع الطبي الخاص الى الإلتزام باللوائح والأنظمة والتعليمات ، مبيناً بأن الجولات الميدانية مستمرة وغيرهامحددة لفترة معينة ، مضيفاً بأن اللجان ترصد أي مخالفة ويتم تطبيق الأنظمة بحق المنشآت المخالفة .