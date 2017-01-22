 تعيين أعضاء جدد في مجلس منطقة الباحة للفترة السابعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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تعيين أعضاء جدد في مجلس منطقة الباحة للفترة السابعة

تعيين أعضاء جدد في مجلس منطقة الباحة للفترة السابعة
المناطق-عبدالرحمن سفر

صدرت الموافقة السامية على تعيين أعضاء جدد في مجلس منطقة الباحة للفترة السابعة لمدة أربع سنوات . حيث شملت الدورة الجديدة تعيين أعضاء جدد بالاضافة الى عدد من أعضاء المجلس في دورته السابقة خلال الدورة الحالية.
وقدم صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، رئيس مجلس المنطقة ، شكره للأعضاء المنتهية مدة عضويتهم في المجلس على ما قدموه من جهود موفقه خلال فترة عضويتهم . متمنيا في نفس الوقت لاعضاء المجلس في الدورة الجديدة التوفيق، وأن يكون لهم دور كبير للمساهمة في خدمة المنطقة واهلها .
من جهته أوضح أمين عام مجلس منطقة الباحة نايف بن عبدالله الغامدي أن الاعضاء المعينين رفعوا بالغ شكرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة ، على هذه الثقة سائلين الله عز وجل ان يعينهم على خدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة ونقل كافة احتياجاتهم وتلبية مختلف الخدمات لهم .
والاعضاء هم:
١- عبدالعزيز بن حنش بن حمدان الزهراني
٢-سعد بن يحي بن سعد الزهراني
٣-شخص بن عبدالله بن حمدان الغامدي
٤- عيد بن علي بن احمد الزهراني
٥- عبدالناصر بن علي بن سعيد الكرت
٦- د. ‏‏صالح بن عباس بن ساعد ‏الغامدي
٧- د. ‏صالح بن أحمد بن صالح بن طاوي
٨- ‏محمد بن سالم بن عثمان الغامدي ‏
٩- د. ‏عبد الله بن صالح بن سعيد الغامدي
١٠- ‏مساعد بن عيضة بن معيض ال عصيدان
١١- ‏أحمد بن علي بن سالم العمري
١٢- ‏محمد بن سعد بن شباب الغامدي
‏ ‏١٣- احمد بن سالم بن غانم الزهراني
١٤- شنان بن عبدالله بن حسن الزهراني
١٥- عبدالله بن محمد بن سالم الغامدي

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