فنون أبها تختتم ورشة الرسم بمشاركة 1000 طفل

اختتمت جمعية الثقافة والفنون بأبها ممثلة في لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي مساء أمس ” ورشة رسم للأطفال ” بمركز عسير مول. وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها الأستاذ أحمد بن إبراهيم السروي : ” أن الورشة إستمرت لمدة ثلاثة أيام ،قدمها الفنان التشكيلي إبراهيم الألمعي رئيس قسم الفنون التشكيلية بالفرع ، وإستفاد منها قرابة 1000 طفل . مؤكدا حرص الجمعية على الوصول إلى المجتمع بكل فئاته وتقديم برامج شاملة تعني خدمة الفنون بكل ألوانها ” . مقدما شكره للزوار وللتفاعل الكبير الذي وجدته الورشة . كما بين أن هناك مطالبات بالاستمرار في مثل هذه البرامج . موضحاً أن الجمعية ستعمل على ذلك خلال الأيام القادمة . تحقيقا لرغبات المجتمع وتقديراً لتفاعلهم .

من جهته بين الفنان إبراهيم الألمعي أن الورشة كانت خاصة للأطفال تحت مسمى البرامج اللامنهجية وقد وجدت إقبالاً كبيراً ، مشيرا إلى أن الهدف الذي تم العمل عليه هو تنمية قدرات الطفل الفنية وكشف المواهب في سن مبكرة.