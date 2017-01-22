 فنون أبها تختتم ورشة الرسم بمشاركة 1000 طفل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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فنون أبها تختتم ورشة الرسم بمشاركة 1000 طفل

فنون أبها تختتم ورشة الرسم بمشاركة 1000 طفل
المناطق - أبها

اختتمت جمعية الثقافة والفنون بأبها ممثلة في لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي مساء أمس ” ورشة رسم للأطفال ” بمركز عسير مول. وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها الأستاذ أحمد بن إبراهيم السروي : ” أن الورشة إستمرت لمدة ثلاثة أيام ،قدمها الفنان التشكيلي إبراهيم الألمعي رئيس قسم الفنون التشكيلية بالفرع ، وإستفاد منها قرابة 1000 طفل . مؤكدا حرص الجمعية على الوصول إلى المجتمع بكل فئاته وتقديم برامج شاملة تعني خدمة الفنون بكل ألوانها ” . مقدما شكره للزوار وللتفاعل الكبير الذي وجدته الورشة . كما بين أن هناك مطالبات بالاستمرار في مثل هذه البرامج . موضحاً أن الجمعية ستعمل على ذلك خلال الأيام القادمة . تحقيقا لرغبات المجتمع وتقديراً لتفاعلهم .
من جهته بين الفنان إبراهيم الألمعي أن الورشة كانت خاصة للأطفال تحت مسمى البرامج اللامنهجية وقد وجدت إقبالاً كبيراً ، مشيرا إلى أن الهدف الذي تم العمل عليه هو تنمية قدرات الطفل الفنية وكشف المواهب في سن مبكرة.

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