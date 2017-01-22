اختتمت جمعية الثقافة والفنون بأبها ممثلة في لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي مساء أمس ” ورشة رسم للأطفال ” بمركز عسير مول. وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها الأستاذ أحمد بن إبراهيم السروي : ” أن الورشة إستمرت لمدة ثلاثة أيام ،قدمها الفنان التشكيلي إبراهيم الألمعي رئيس قسم الفنون التشكيلية بالفرع ، وإستفاد منها قرابة 1000 طفل . مؤكدا حرص الجمعية على الوصول إلى المجتمع بكل فئاته وتقديم برامج شاملة تعني خدمة الفنون بكل ألوانها ” . مقدما شكره للزوار وللتفاعل الكبير الذي وجدته الورشة . كما بين أن هناك مطالبات بالاستمرار في مثل هذه البرامج . موضحاً أن الجمعية ستعمل على ذلك خلال الأيام القادمة . تحقيقا لرغبات المجتمع وتقديراً لتفاعلهم .
من جهته بين الفنان إبراهيم الألمعي أن الورشة كانت خاصة للأطفال تحت مسمى البرامج اللامنهجية وقد وجدت إقبالاً كبيراً ، مشيرا إلى أن الهدف الذي تم العمل عليه هو تنمية قدرات الطفل الفنية وكشف المواهب في سن مبكرة.
فنون أبها تختتم ورشة الرسم بمشاركة 1000 طفل
اختتمت جمعية الثقافة والفنون بأبها ممثلة في لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي مساء أمس ” ورشة رسم للأطفال ” بمركز عسير مول. وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها الأستاذ أحمد بن إبراهيم السروي : ” أن الورشة إستمرت لمدة ثلاثة أيام ،قدمها الفنان التشكيلي إبراهيم الألمعي رئيس قسم الفنون التشكيلية بالفرع ، وإستفاد منها قرابة 1000 طفل . مؤكدا حرص الجمعية على الوصول إلى المجتمع بكل فئاته وتقديم برامج شاملة تعني خدمة الفنون بكل ألوانها ” . مقدما شكره للزوار وللتفاعل الكبير الذي وجدته الورشة . كما بين أن هناك مطالبات بالاستمرار في مثل هذه البرامج . موضحاً أن الجمعية ستعمل على ذلك خلال الأيام القادمة . تحقيقا لرغبات المجتمع وتقديراً لتفاعلهم .
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