 أمير الشرقية لمدير جامعة حفر الباطن والوكلاء والعمداء: توسعوا في افتتاح التخصصات المناسبة لسوق العمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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أمير الشرقية لمدير جامعة حفر الباطن والوكلاء والعمداء: توسعوا في افتتاح التخصصات المناسبة لسوق العمل

أمير الشرقية لمدير جامعة حفر الباطن والوكلاء والعمداء: توسعوا في افتتاح التخصصات المناسبة لسوق العمل
الدمام - عبدالله السعيدي

شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على أهمية فتح التخصصات المناسبة في الجامعات لسوق العمل وتقديم برامج نوعية في تهيئة طلاب المدارس لاختيار التخصصات بالتنسيق مع إدارات التعليم، مؤكداً سموه بأن القيادة الرشيدة لم تدخر وسعاً في التوسع في افتتاح الجامعات في كافة أنحاء المملكة ، إيماناً منها بأهمية التعليم ودوره في التنمية الشاملة التي تعيشها بلادنا الغالية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم ” الأحد ” بمكتبه في ديوان إمارة المنطقة الشرقية لمدير جامعة حفر الباطن الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصويان ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ، وذلك بهدف إطلاع سموه على تقارير انتهاء أعمال الفصل الدراسي الأول بالجامعة.

وأكد سموه على ضرورة الاهتمام بالتحصيل العلمي للطلاب ، والتركيز على إبراز دورهم في مجتمعهم ، كما أشاد حفظه الله بالبرامج والفعاليات التي اقامتها الجامعة خلال الفترة الماضية ، متمنياً سموه لجميع العاملين في الجامعة وطلابها التوفيق والنجاح .

وقدم معالي مدير الجامعة الدكتور الصويان شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على ما قدمه سموه من نصح وتوجيه لمنسوبي الجامعة ، داعياً الله بأن يوفقهم لتنفيذ هذه النصائح وتحقيق المأمول من الجامعة ، مشيراً إلى أن الجامعة يبلغ عدد طلابها ” 16 ” ألف طالب وطالبة في ثلاث محافظات بالإضافة إلى حفر الباطن “النعيرية ، قرية العليا ، والخفجي “.

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