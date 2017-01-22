صدور الأمر السامي بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس منطقة عسير

صدر الأمر السامي الكريم رقم 16474 وتاريخ 7/4/1438 هـ والقاضي بالموافقة على تعيين أعضاء مجلس منطقة عسير للفترة السابعة وذلك لمدة أربع سنوات اعتباراً من 3/7/1438 هـ بعضوية كل من الدكتور عبدالرحمن بن أحمد بن سعد آل مفرح وزايد بن أحمد بن عيسى عسيري وحسن بن أحمد بن سلطان الشهري وعمر بن حسن بن هادي الفاهمي ومحمد بن مسفر بن سعيد الوادعي والدكتور فايع بن محمد بن محمد عسيري والدكتور سعد بن عوض بن سفر آل غنوم وسعد بن مريع بن أحمد أبو دبيل وصالح بن سعيد بن محمد الحقباني والحسين بن عبدالله بن جعفر البارقي وركبان بن محمد بن طاهر القرني ومشبب بن محمد بن أحمد القحطاني وذيب بن عشق بن ذيب القحطاني وسياف بن محمد بن عبدالله المعاوي والمهندس علي بن سعد بن حسين آل الحسنية.

كما رفع الأعضاء المعينين خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية حفظهما الله ، ولصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، على هذه الثقة ، سائلين الله عز وجل أن يعينهم على خدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة ونقل كافة احتياجاتهم وتلبية مختلف الخدمات لهم .