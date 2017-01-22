 معلم يخطف طالبه ويطلب فدية من والده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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معلم يخطف طالبه ويطلب فدية من والده

معلم يخطف طالبه ويطلب فدية من والده
المناطق_وكالات

جددت محكمة جنح سفاجا في مصر، حبس مدرس وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما باختطاف طفل بالصف السادس الابتدائي وطلب فدية مالية من والده الموظف بشركة البترول بالبحر الأحمر.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال مباحث قسم سفاجا بلاغا من أحمد محمد طه “40 سنة” موظف بشركه بترول ومقيم بسفاجا، باختطاف نجله 12 سنة من أمام المنزل.

وعلى الفور تم إخطار مدير أمن البحر الأحمر ومدير مباحث المديرية اللذان انتقلا على الفور من مقر مديرية الأمن بالغردقة إلى مدينة سفاجا وتم إعداد فريق بحث، لسرعة كشف ملابسات الحادث.
ونجح فريق البحث في التوصل إلي أن وراء عملية الخطف مدرس أزهري مقيم بسفاجا، يدعى “أحمد .م .م” 32 سنة، يقوم بالتدريس للطفل المخطوف. وكشفت التحريات أن المدرس دائم اقتراض الأموال من والد الطفل، وكان يبحث مع أهله عنه ليضللهم.
كما تبين أن المدرس اتفق مع” رفعت . ل.م “45 سنة عاطل ومقيم سفاجا سبق اتهامه في 7 قضايا، على خطف الطفل واحتجازه بشقه خاصة بالمدرس بواسطة دراجة ناريه من منطقه سكنه حيث ارشد المدرس العاطل عن منزل الطفل .
وبإجراء التحريات تمكن فريق البحث من التوصل للمتهم الثاني “العاطل” وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم إعداد أكمنة وتم ضبط المدرس، وارشدا عن مكان الطفل والدراجة البخارية، وأحالهما مدير امن البحر الأحمر إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق

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