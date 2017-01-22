 شرطة جدة تضبط مقيماً ظهر في فيديو بوضع مخل برفقة فتيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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شرطة جدة تضبط مقيماً ظهر في فيديو بوضع مخل برفقة فتيات

شرطة جدة تضبط مقيماً ظهر في فيديو بوضع مخل برفقة فتيات
المناطق_جدة

ضبطت شرطة جدة أحد المقيمين ظهر في مقطع فيديو مع فتيات في وضع منافي لتعاليم الدين الإسلامي.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بان الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة رصدت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر من خلالها شاب يقوم بالتصوير مع فتيات في أوضاع تنافي تعاليم الدين الإسلامي، تم تشكيل فريق عمل لكشف هوية الجاني وخلال فترة وجيزة تمكن البحث الجنائي بمركز شرطة الشمالية من ضبط المتهم واتضح انه مقيم من جنسية عربية تم التحفظ عليه وسيتم إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص

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