 دراسة….حبوب حرقة المعدة تؤدي إلى عدوى بكتيرية في الأمعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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دراسة….حبوب حرقة المعدة تؤدي إلى عدوى بكتيرية في الأمعاء

دراسة….حبوب حرقة المعدة تؤدي إلى عدوى بكتيرية في الأمعاء
المناطق_متابعات

أظهرت دراسة أسكتلندية أن الأشخاص الذين يتناولون حبوبا شائعة الاستعمال لعلاج حرقة المعدة ربما تزداد احتمالات إصابتهم بعدوى بكتيرية في الأمعاء مقارنة بمن لا يلجأون إلى هذا العلاج.
وتمنع هذه الحبوب الخلايا الموجودة في بطانة المعدة من إفراز الأحماض بصورة زائدة قد تسبب القرح وأعراض ارتجاع المريء مثل حرقة المعدة.

وفحص الباحثون بيانات نحو 188 ألف شخص تناولوا هذه الحبوب ونحو 377 ألفا لم يفعلوا. ومقارنة بالأشخاص الذين لم يلجأوا لحبوب علاج حرقة المعدة فإن من فعلوا كانوا أكثر عرضة لنوع حاد من الإسهال تسببه بكتيريا كلوستريديوم (المطثية).
وقال الدكتور توماس ماكدونالد، الباحث في علم الصيدلة في جامعة داندي في أسكتلندا الذي قاد فريق الدراسة: “إن تقليل أحماض المعدة الذي يحول دون الالتهاب يزيد من فرص الإصابة بعدوى في الجهاز الهضمي”.
وأضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني: “أن الخطر الرئيسي لحبوب حرقة المعدة هو حدوث عدوى بالجهاز الهضمي”.
ويستخدم الملايين في أرجاء العالم الحبوب الشائعة لمعالجة الحرقة التي تتوفر دون وصفة طبية في أوروبا والولايات المتحدة مما يعني أن الزيادة في فرص الإصابة بالالتهابات المعوية يمكن أن تصيب عددا كبيرا من المرضى.
وقال الطبيب وسيتش مارليكز، وهو باحث في طب الأمعاء في كلية بومرانيان للطب في بولندا، وهو لم يشارك في الدراسة: “إن المشكلة الرئيسية مع استخدام هذه الحبوب هو الإفراط في تناولها. هذه الأدوية فعالة للغاية وآمنة عندما يتناولها (المرضى) وفقا لدواعي استخدامها”.

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