 “السعودية للشحن” تجدد اتفاقية نقل الأعضاء البشرية داخل المملكة وخارجها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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“السعودية للشحن” تجدد اتفاقية نقل الأعضاء البشرية داخل المملكة وخارجها

“السعودية للشحن” تجدد اتفاقية نقل الأعضاء البشرية داخل المملكة وخارجها
المناطق_متابعات

جددت شركة الخطوط السعودية للشحن، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، اتفاقية نقل الأعضاء البشرية من المستشفيات إلى مراكز الزارعة داخل وخارج المملكة عبر طائرات شركة الخطوط السعودية للشحن وفق الاشتراطات الصحية الدولية المتعارف عليها .

ووقع تجديد الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن نبيل خوجة ، ومدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل شاهين, في مقر شركة السعودية للشحن بمدينة جدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية أن تجديد الاتفاقية مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء ، يأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، وحرصها على دعم جميع الجهود الإنسانية، مؤكداً أن الشركة تسخر جميع أوجه الدعم والإمكانات المتاحة للتعامل مع الأعضاء البشرية وفق الاشتراطات الدولية وخدمة للأهداف الإنسانية النبيلة .

وأشار إلى أن شركة الخطوط السعودية للشحن نقلت العام الماضي (217) شحنة، استفاد منها المركز السعودي لزراعة الأعضاء ، مشيراً في ذات السياق إلى أن اتفاقية العام الحالي تشمل تقديم خدمات الشحن من دول الخليج العربي، ما تفخر أن تكون داعماً لنشاطات المركز السعودي لزراعة الأعضاء البشرية منذ العام 2014م دون مقابل مادي .

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