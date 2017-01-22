نادي عسير الفوتوغرافي يكرم شخصية ملتقى محايل الفوتوغرافي “علي الحفظي”

بحضور محافظ محايل محمد بن سعود أبو نقطه المتحمي.. كرم نادي عسير الفوتوغرافي ممثلاً برئيسه عبدالله آل شجاع الشخصية الفوتوغرافية لملتقى محايل الفوتوغرافي الثاني علي أحمد الحفظي وذلك خلال حفل افتتاح مهرجان التسوق والسيرك الصيني بمهرجان محايل أدفأ 1438، حيث قدم النادي التذكاري للحفظي عقب اختياره الشخصية الفوتوغرافية لملتقى محايل الفوتوغرافي الثاني والذي ينظمه النادي بإشراف لجنة التنمية السياحية بمحافظة محايل. وأوضح المتحمي بأن اختيار “علي الحفظي” لتكريمه من قبل أبناءه أعضاء النادي يعتبر تقديراً من النادي لمثل هذه الشخصية المتميزة في مجال التصوير الفوتوغرافي وبادرة تحسب للنادي. من جهته أوضح المحتفى به بأن هذا التكريم من قبل النادي يعد وسام فخر واعتزاز تشرف به من أبنائه بالنادي وسيبقى هذا التكريم محل تقديره وأبنائه لأنه يعد أول تكريم يحصل عليه في مجال التصوير الفوتوغرافي مقدماً في نفس الوقت شكره وتقديره لإدارة وأعضاء النادي على تشريفه بهذا التكريم .= من جهة أخرى أوضح رئيس النادي الفوتوغرافي عبدالله آل شجاع أن اختيار “الحفظي” الذي يعتبر قامة فوتوغرافية متميزة وشخصية موثقة لحقبة زمنية ماضية وثق من خلالها فعاليات ومناسبات محافظة محايل ومن أهمها زيارة أمير منطقة عسير سابقا عام 1392 وافتتاح عقبة شعار عام 1403 وعدد كبير من المناسبات العامة والخاصة.