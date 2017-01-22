ضبط 77 قارورة مسكر بحوزة أفريقي بجدة

أطاحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة بشخص من جنسية أفريقية وبحوزته 77 قارورة مسكر.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة توفرت لديها معلومات مؤكدة عن قيام شخص من جنسية أفريقية يقوم بترويج المسكر.

وقال إنه من خلال التحريات وجمع المعلومات، تم ضبطه وبحوزته عدد (77) قارورة مسكر معدة للترويج،كما تم ضبط عدد (14) جهاز جوال بحوزته ومبلغ عشرة آلاف ريال تم التحفظ عليه وما ضبط بحوزته تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص.