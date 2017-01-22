 مصر تدين تدمير داعش لآثار ثمينة بمدينة تدمر السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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مصر تدين تدمير داعش لآثار ثمينة بمدينة تدمر السورية

مصر تدين تدمير داعش لآثار ثمينة بمدينة تدمر السورية
المناطق_واس

دانت مصر قيام تنظيم “داعش” الإرهابي بتدمير الآثار في مدينة تدمر بسوريا، المدرجة على قائمة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في تصريح اليوم أن أعمال التدمير للمواقع الأثرية التي يقوم بها تنظيم “داعش” الإرهابي، تعكس الفكر المتطرف والمشوه لهذا التنظيم الذي لا يؤمن بالتنوع الثقافي ويحض على العنف والإرهاب.
وطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة الإرهاب والأفكار والأيديولوجيات المتطرفة والمعادية للإنسانية.

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