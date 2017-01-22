متحدثون رسميون ومتخصصون في الإعلام في ملتقى المنطقة الشرقية الأول للمتحدثين الرسميين ” ناطق “

كشفت اللجنة المنظمة لملتقى المنطقة الشرقية

الأول للمتحدثين الرسميين ” ناطق ” الذي تنظمه إمارة المنطقة الشرقية برعاية

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يحفظه الله

، عن أسماء المتحدثين الخمسة الذين سيقدمون أوارق عمل مهنية في الملتقى الذي سيعقد

في الثالث عشر من فبراير القادم بقاعة المؤتمرات بمقر الإمارة وهم ” اللواء منصور

التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ،والأستاذ هاني الغفيلي المتحدث الرسمي لوزارة

الثقافة والإعلام ، والدكتور عبدالله المغلوث المتخصص في الإعلام الرقمي ، والأستاذة

كوثر الأربش عضو مجلس الشورى والكاتبة الصحفية ، فيما يقدم الأستاذ تيسير المفرج مدير

الإعلام الإحصائي والمتحدث الرسمي لهيئة الإحصاء دورة تدريبية متخصصة في التعاطي مع

وسائل الإعلام ” ويستهدف الملتقى الذي يستمر لمدة يوم واحد ، مسؤولي الجهات الحكومية

والخاصة والقطاع الثالث ، والإعلاميين في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة ، والمسموعة

والمرئيـة، والأكاديميين والمتخصصين وطلاب وطالبات الإعلام.

وأوضحت اللجنة المنظمة بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية «حفظه الله» بأن يكون الملتقى نوعياً في مضمونه، موضوعياً في طرحه ومتنوعاً في ضيوفه، ليكون إضافةً وعلامة فارقة في هذا المجال ولتكون هذه المبادرة غرساً وتأسيساً لمشروعاتٍ تابعةٍ تعزز من حضور الناطقين الرسميين وترفع من كفاءتهم وتساهم في تقريب وجهات النظر بينهم وبين الجمهور الذي يتعاملون معه.

وأشارت اللجنة بأن الملتقى يهدف إلى توثيق الشراكة بين المتحدث الرسمي والجمهور ووسائل الإعلام، وأيضا الربط بين المتحدثين الرسميين لتبادل المـعـرفة والخبرات والتجارب، وتمكين المتحدث الرسمي من التعـامـل المهني مع الجمهور ووسائل الإعـلام، ووضع الأسس المهنية للتعامل مع الأزمات والتصرفات غير المسؤولة، وكذلك رفع كفاءة المتحدث الرسمي للتعامل مع المستجدات المعرفية والتقنية.

وبينت اللجنة بأنه سيتم التركيز خلال هذا الملتقى على غياب دور بعض المتحدثين الرسميين في إيضاح القرارات والأنظمة الجديدة، كما ستتم مناقشة عـدم وجـود متحدث رسمي في بعـض القطاعـات والجهـات الحكوميـة، وتضارب وازدواج الخطاب الإعلامي بـين بـعض المتحدثين الرسمييـن، وكذلك نـدرة البـرامج التدريبية والتطويرية المتخصصة للمتحدثين الرسميين، وايضاً غياب الملتقيات المماثلة عن الساحة.

هذا وقد أعلنت اللجنة المنظمة عن آلية التسجيل عبر الموقع الالكتروني www.natiq.sa للفئات المستهدفة.