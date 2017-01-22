 مجلس الدفاع الوطني بمصر يمدد مشاركة قواته في العمليات باليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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مجلس الدفاع الوطني بمصر يمدد مشاركة قواته في العمليات باليمن

مجلس الدفاع الوطني بمصر يمدد مشاركة قواته في العمليات باليمن
المناطق_وكالات

قال بيان رئاسي مصري إن مجلس الدفاع الوطني وافق في اجتماع عقده اليوم الأحد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمديد مشاركة قوات في العمليات العسكرية باليمن.
وجاء في البيان أن المجلس وافق على “تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب”

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