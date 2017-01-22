أوكرانيا تضبط شحنة سلاح إيرانية كبيرة بينها صواريخ مضادة للدروع

قالت مصادر أمنية اليوم وفقا لوكالة “إنباء الروسية ” أن السلطات الأوكرانية ضبطت اليوم شحنة كبيرة من الأسلحة محملة على إحدى الطائرات التي كانت ستتجه إلى إيران.

ونقلت الوكالة أن الحمولة المضبوطة كانت تحوي كمية كبيرة من الصواريخ الموجهه المحمولة المضادة للدروع من طراز”فاغوت”، ووفقا للمصادر فإن الكمية ضبطت في “17” خزانة خبئت فيها هذه الصواريخ.

وأضافت المصادر وفقا للأمن الأوكراني أنه تم ضبط عدد كبير من قطع غيار الطائرات وعدد من حوامل الصواريخ حتى يمكن تركيبها على العربات.

هذا ولم تتمكن صحيفة “المناطق”، من تحديد مصدر الشحنة المتجهة إلى إيران و إلى أي جهة ربما تقوم سلطات النظام الإيراني بتسليمها.

يذكر أن هذه الصواريخ المضادة للدروع دقيقة الاصابة استخدمتها المعارضة السورية لاقتناص الجنود الإيرانيين والروسيين ويبلغ سعر الصاروخ الواحد منها حدود “30” ألف دولار.