 أوكرانيا تضبط شحنة سلاح إيرانية كبيرة بينها صواريخ مضادة للدروع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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أوكرانيا تضبط شحنة سلاح إيرانية كبيرة بينها صواريخ مضادة للدروع

أوكرانيا تضبط شحنة سلاح إيرانية كبيرة بينها صواريخ مضادة للدروع
المناطق_يوسف المطيري

قالت مصادر أمنية اليوم وفقا لوكالة “إنباء الروسية ” أن السلطات الأوكرانية ضبطت اليوم شحنة كبيرة من الأسلحة محملة على إحدى الطائرات التي كانت ستتجه إلى إيران.

ونقلت الوكالة أن الحمولة المضبوطة كانت تحوي كمية كبيرة من الصواريخ الموجهه المحمولة المضادة للدروع من طراز”فاغوت”، ووفقا للمصادر فإن الكمية ضبطت في “17” خزانة خبئت فيها هذه الصواريخ.

وأضافت المصادر وفقا للأمن الأوكراني أنه تم ضبط  عدد كبير من قطع غيار الطائرات وعدد من حوامل الصواريخ حتى يمكن تركيبها على العربات.

هذا ولم تتمكن صحيفة “المناطق”، من تحديد مصدر الشحنة المتجهة إلى إيران و إلى أي جهة ربما تقوم سلطات النظام الإيراني بتسليمها.

يذكر أن هذه الصواريخ المضادة للدروع دقيقة الاصابة استخدمتها المعارضة السورية لاقتناص الجنود الإيرانيين والروسيين ويبلغ سعر الصاروخ الواحد منها حدود “30” ألف دولار.

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