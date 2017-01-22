أمير القصيم (للأعضاء): نتطلع إلى ما يحقق الطموح ويرضي التطلعات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن ما حققه مجلس منطقة القصيم من نجاحات في الفترة السابقة أسهم في تحقيق التنمية للمنطقة على كافة الأصعدة ، لافتاً سموه إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تألو جهداً لتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء لضمان تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع المواطنين في بلد كفل للمواطن كل سبل العيش الكريم.

وهنأ سمو أمير منطقة القصيم ، أعضاء مجلس المنطقة الجدد ، متمنياً لهم التوفيق والعمل بكل جدية وإخلاص ليؤدوا دورهم المأمول منهم بما يتوافق مع خطط وتوجهات الدولة ـ حفظها الله ـ ، متطلعاً سموه إلى أن يكون لهم دور بارز في تمثيل مختلف شرائح المجتمع وإبداء المقترحات والآراء السديدة لما فيه مصلحة المنطقة وأبنائها ، وأن يقدموا ما يساعد على نهوض المنطقة من خلال آرائهم وأفكارهم في ظل رعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ، مؤكداً أنه يعول على ما سيقدمه الأعضاء من أفكار وروى ومقترحات تصب في مصلحة خدمة المنطقة ومحافظاتها ومراكزها ، مؤملاً بمخرجات أعضاء المجلس بما يحقق الطموح ويرضي التطلعات ، مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين كافة أعضاء المجلس والجهات الحكومية لدفع عجلة التنمية في المنطقة ، والعمل في إطار اختصاصات المجلس التي حددها نظام المناطق ، مبيناً أن الدور المهم الذي يستشرف من مجلس المنطقة أن يرتقي إلى مستوى طموحات وتطلعات المواطن.

وأعرب سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عن شكره للأعضاء المنتهية مدة عضويتهم في المجلس على ما قدموه من عطاء وبذلوا من جهود خلال فترة عضويتهم لخدمة المنطقة وأهلها ، من خلال القرارات والتوصيات التي تبناها المجلس في الفترة الماضية ، التي أسهمت في اعتماد الكثير من المشروعات التي تحتاج إليها المنطقة ، مثمناً الدور الذي يقوم به كل عضو في المجلس في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها مجالس المناطق.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم ، رئيس مجلس المنطقة ، اليوم الأحد بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، أعضاء مجلس المنطقة الجدد ، الذين صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على تعيين 15 عضواً بمجلس منطقة القصيم للفترة السابعة التي تبدأ من عام 1438 ولمدة أربع سنوات.

من جانبه رفع الأعضاء المعينين ، علي بن عبدالله الراشد ، أحمد بن عبدالعزيز الرشودي ، الدكتور عبدالله بن عقيل العقيل ، المهندس أحمد بن صالح السلطان ، الدكتور يوسف بن عبدالله العريني ، زياد بن علي المشيقح ، الدكتور عبدالله بن علي المحسن ، صالح بن محمد المطرودي ، حمود بن عبدالعزيز القصير ، المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبود ، سعود بن هباس الحربي ، المهندس محمد بن حمد بن ناصر ، حمد بن محمد القويعي ، اللواء متقاعد صقر بن حجاج المطيري ، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولسمو ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، ولسمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ـ حفظهم الله ـ ، على هذه الثقة سائلين الله عز وجل أن يعينهم على خدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة ونقل كافة احتياجاتهم وتلبية مختلف الخدمات لهم.

حضر الاستقبال سعادة وكيل امارة منطقة القصيم الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان وسعادة وكيل الامارة المساعد للشئون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان وسعادة امين عام مجلس المنطقة الاستاذ عسم بن ابراهيم الرمضي .