 لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للإشراف بتعليم عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للإشراف بتعليم عسير

لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للإشراف بتعليم عسير
المناطق_عسير

اعتمد  مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان   تشكيل لجنة برئاسته لتطبيق ضوابط شاغلي الوظائف التعليمية ” التشكيلات الإشرافية ” , في قطاعي البنين والبنات ، ودراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات للإشراف التربوي

 وتضم اللجنة كلاً من  مساعد المدير للشؤون التعليمية سعد الجوني نائبا للرئيس , والمساعدة للشؤون  التعليمية نورة آل مفرح نائبة للرئيس , ومدير إدارة الإشراف التربوي محمد آل طارش  أمينا للجنة , ومديرة الإشراف التربوي فاطمة الساحلي أمينة للجنة , وعضوية كل من المشرفين التربويين , ابراهيم  عبد المتعالي , وخالد الشهري , وناصر آل شعبان , وشاطرة القحطاني , وليلى شعثان , ومحمد عبد المتعالي عضوا اداريا .

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