لجنة لدراسة طلبات المتقدمين للإشراف بتعليم عسير

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة عسير جلوي آل كركمان تشكيل لجنة برئاسته لتطبيق ضوابط شاغلي الوظائف التعليمية ” التشكيلات الإشرافية ” , في قطاعي البنين والبنات ، ودراسة طلبات المتقدمين والمتقدمات للإشراف التربوي

وتضم اللجنة كلاً من مساعد المدير للشؤون التعليمية سعد الجوني نائبا للرئيس , والمساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح نائبة للرئيس , ومدير إدارة الإشراف التربوي محمد آل طارش أمينا للجنة , ومديرة الإشراف التربوي فاطمة الساحلي أمينة للجنة , وعضوية كل من المشرفين التربويين , ابراهيم عبد المتعالي , وخالد الشهري , وناصر آل شعبان , وشاطرة القحطاني , وليلى شعثان , ومحمد عبد المتعالي عضوا اداريا .