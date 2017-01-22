مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية يتفقد لجان الاختبارات في مدارس القطيف5

كد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، بأن الاختبارات تسير ولله الحمد في جميع مدارس المنطقة وفقاً لما هو مخطط له ، بانتظام جميع الطلاب والطالبات في مدارسهم خلال الأسبوع الثاني وسط تهيئة كافة الأجواء المناسبة لهم بمتابعة ميداني من المشرفين التربويين والمشرفات في كافة مكاتب التعليم بالمنطقة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها على عدد من مدارس محافظة القطيف صباح اليوم الأحد، مؤكداً بأن التقارير التي تصل إلينا بشكل يومي تبشر بالخير وتدعو للتفاؤل، مؤكداً بأن إدارة تعليم المنطقة تسخر كافة إمكانياتها لضمان جودة أداء الاختبارات، والتي سبقها تشكيل فرق ميدانية بقطاعي البنين والبنات للتأكد من جاهزية مدارس المنطقة ووضع فرص التحسين لها، بالإضافة إلى توجيه كافة مكاتب التعليم بمدن ومحافظات المنطقة إلى تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة بما يكفل الرعاية الشاملة للطلاب والمحافظة عليهم وحمايتهم من مختلف المخاطر، وصولاً إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة يأتي في مقدمتها التنسيق مع الإدارة العامة لمرور المنطقة الشرقية والدوريات الأمنية بتكثيف الانتشار الميداني في الشوارع خلال فترة الاختبارات وذلك للحدّ من الظواهر السلوكيّة السلبيّة والمخالفات المروريّة الخاطئة التي يمارسها بعض الطلاب خلال هذه الفترة.

هذا وقد انطلقت صباح اليوم ” الأحد ” اختبارات الفصل الدراسي الأول في اسبوعها الثاني وسط أجواء مريحة للطلاب والطالبات في كافة محافظات المنطقة الشرقية من حيث التدفئة وتوزيع قوارير الماء والأقلام على الطاولات ووضع المناديل في كل في كل لجنة واعداد أركان استقبال للطلاب وللطالبات تشتمل على تعليمات الاختبارات بالإضافة الى القهوة والشاي والحليب الساخن مع الفطور المجاني واعداد لجان للتصحيح والتواصل مع اولياء الامور لإبلاغهم بمواعيد الاختبارات وزمن البدء والانتهاء ، واعداد لجنة للحالات الخاصة والسجلات بأعمال الاختبارات وغرف خاصة للتصحيح لجميع التخصصات مجهزة بجميع الوسائل مع التأكيد على التصحيح المبكر لإدخال كل مادة في يومها المخصص وتجهيز حاويات لجمع الكتب والأوراق.