 المبعوث الأممي لسوريا: مهتمون بإنجاح محادثات أستانة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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المبعوث الأممي لسوريا: مهتمون بإنجاح محادثات أستانة

المبعوث الأممي لسوريا: مهتمون بإنجاح محادثات أستانة
المناطق - وكالات

التقى وزير الشؤون الخارجية في كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، اليوم الأحد، مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا.

وذكرت وكالة أنباء كازاخستان “كازينفورم” أن اللقاء ركز على محادثات السلام السورية، التي ستنطلق غداً، وأعرب دي ميستورا عن شكره لكازاخستان لاستضافة المحادثات.

وأشار المتحدث إلى أن الأمم المتحدة كانت أول الداعمين لمبادرة أستانة، وأكد على أهمية إنجاح هذه المحادثات.

وبحث الجانبان الإجراءات التنظيمية الخاصة بالتحضير للمباحثات، وأكدا مواصلة الجهود لحل الأزمة السورية، والتقى الوزير الكازاخستاني اليوم أيضاً رؤساء وفود كل من إيران وروسيا وتركيا لبحث التحضير للمحادثات.

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