 قائد بالحرس الثوري يصف التسنن في الأحواز بالخطر الذي يهدد القيم الدينية الإيرانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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قائد بالحرس الثوري يصف التسنن في الأحواز بالخطر الذي يهدد القيم الدينية الإيرانية

قائد بالحرس الثوري يصف التسنن في الأحواز بالخطر الذي يهدد القيم الدينية الإيرانية
المناطق - الأحواز

قال “حسن شاهفار بور” قائد قوات الحرس الثوري في الأحواز، أن عمل الأعداء “في إشارة إلى الحركة الوطنية الأحوازية ومناصريها” في الفضاء المجازي والحقيقي أثر سلبا على جيل الشباب في الأحواز وخاصة قيمهم الدينية.

وأضاف “شاهفار بور” في مناسبة تنصيب مسؤول مقرات الباسيج في مدينة “المحمرة” وذلك في يوم السبت “20 يناير” الجاري أن القيم الدينية “الإيرانية” هي من أهم عوامل قوة النظام السياسي القائم، والتراخي في مواجهة المخططات العدائية التي تنفذ على أرض الواقع وتستهدف هذه القيم ستضعف عوامل قوة النظام.

وتصف حكومة النظام الإيراني أو “الدولة الفارسية” كما يطلق عليها في الأحواز العربية المحتلة وقيادات نظامها السياسي الحالي ظاهرة التسنن التي أصبحت ظاهرة منتشرة في الأحواز بالمخطط العدواني الذي يريد تضعيف أسس النظام، بينما تعتبر العقيدة الصفوية الفارسية وطقوسها هي القيم التي يقوم عليها النظام الفارسي.

تجدر الإشارة أن حديث القيادي بالحرس الثوري عن التأثير السلبي على “جيل الشباب” يظهر قدرة الحركة الوطنية / الإسلامية الأحوازية على حشد وتعبئة الأحوازيين ضد مخططات الاحتلال الشاملة.

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