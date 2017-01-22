الزياني يبحث مع مسؤول أممي سبل تكثيف الجهود الإغاثية باليمن

بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع الأمين العام المساعد لدى الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الشرق الأوسط وآسيا الصغرى رشيد كليكوف، تطورات الأوضاع الإنسانية في الجمهورية اليمنية، والسبل الكفيلة بتكثيف الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لايصال المساعدات الانسانية إلى المدن والمحافظات والقرى اليمنية، ودعم الشعب اليمني في مناطق الحصار بتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وناقش معاليه مع المسؤول الأممي خلال اجتماعٍ عقد اليوم بمقر الأمانة في الرياض، الآليات الضامنة لتنسيق وتعاون مشترك بناء ومرن بين مجلس التعاون والأمم المتحدة، فيما يتعلق بدعم وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئيين في كل مكان بالعالم، بما في ذلك التأكيد على سرعة وصول القوافل الإغاثية للاجئيين لرفع معاناتهم.

حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.