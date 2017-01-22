بحضور مدراء الدوائر الحكومية.. ‎دار التربية الاجتماعية بشقراء تحتفل بيوم اليتيم العربي وتكرم الداعمين

اقامت دار التربية الاجتماعية للبنين بمحافظة شقراء التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حفلاً بمناسبة اليوم العربي لليتيم ، وذلك في المخيم الخاص لمعالي المستشار في الديوان الملكي وزير التربية والتعليم السابق الدكتور عزام الدخيل حضره وجهاء وأعيان ومدراء الدوائر الحكوميه في شقراء والمحافظات والمراكز التابعة لها وعدد من المهتمين بالايتام .

‎اشتمل الحفل على العديد من الفقرات المنوعه ، بدأ بالسلام الملكي ثم آيات من القران الكريم رتلها الابن تركي سعد ، ثم كلمة لمدير الدار عبدالله بن صالح المقرن شدد فيها على ان الاحتفال بهذا اليوم لايعني حصر الاهتمام بهذه الفئة فيه فحسب ، لكنه مجرد اجراء سنوي رسمي ، مؤكدا ان الدولة رعاها الله ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر فرعها في منطقة الرياض تولي كل الفئات المشمولة بالرعاية وفي مقدمتهم الايتام كل اهتمامها وعنايتها ، مشيرا الى ان مايقومون به في الدار هو واجب تجاه الابناء الايتام .

‎ثم قُدِّم عرض مرئي عن خدمات الدار وماتقدمه للايتام ، بعدها القيت قصيدة شعريه ، فكلمة الأبناء القاها نيابة عنهم ياسر محمد شكر فيها حكومه خادم الحرمين الشريفين ممثله بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على اهتمامها ورعايتها لفئة الايتام وتذليل كل الصعوبات امامهم وتوفير كل سبل الراحة لهم .

‎ثم قدم مجموعة من الابناء اوبريت “ماني يتيم”.

‎واختتم الحفل بتكريم الداعمين للدار ومنسوبيها المميزين وابناءها المتفوقين وتوجه الجميع لمأدبة العشاءالمعدة لهذه المناسبه .