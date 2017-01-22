 وزير المالية: أوشكنا على الانتهاء من سداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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وزير المالية: أوشكنا على الانتهاء من سداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة

وزير المالية: أوشكنا على الانتهاء من سداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة
المناطق - متابعات

قال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة سددت للقطاع الخاص 100 مليار ريال من مستحقاته، وتم سداد نحو 30 مليار ريال منذ بداية العام الجاري.

وأكد في مقابلة مع تلفزيون العربية أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من سداد كافة مستحقات القطاع الخاص المتأخرة، مؤكدا عدم وجود أي معوقات.

وبخصوص إعادة النظر في المشروعات، قال: إن الموضوع لا يتعلق بإلغاء المشروعات ولكن بكفاءة المشروعات وأن يكون الصرف بكفاءة، مشيراً إلى أن المملكة تحتاج للمشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والطرق.

هذا، وقال إن إصدار المملكة لأدوات دين سيعتمد على السوق، متوقعاً أن يكون حجم الإصدار خلال عام 2017 قريبا من 70 مليار ريال.

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