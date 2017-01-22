أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن ” المشروع الانقلابي قد دنى أجلة وسوف ينتهي ولن يعود إلى الأبد وإن إرادة الشعب اليمني سوف تنتصر في نهاية المطاف”.
وأشار، بن دغر، لدى لقائه اليوم في عدن، قيادة وزاراتي الدفاع والداخلية في اليمن، إلى أن ” انتصارات كبرى تلوح في الأفق” منوهاً بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية مسنودة بالتحالف العربي، في جبهة ذوباب والمخاء وميدي والجبهات الأخرى.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة بناء جيش وطني قوي بعيداً عن المناطقية والطائفية والحزبية، مؤكدا أن تأسيس الدولة الإتحادية من ستة اقاليم لن يتحقق إلا بوجود جيش وطني قوي يحمي الدولة ويدافع عن مكتسباتها ومشروعها الوطني.
وتم خلال اللقاء مناقشة واستعراض سير المعارك العسكرية في جبهة ذوباب والمخاء وغيرها من جبهات القتال ضد الإنقلابيين.
كما أكد، رئيس الوزراء اليمني، ” التزام الحكومة الشرعية وتمسكها بمرجعيات السلام الذي ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة، ويضعها بيد الشعب ويدعم الشرعية بقيادة الرئيس هادي”.
من جهتها، قدمت قيادات وزارة الدفاع، خلال اللقاء خطط الوزارة للمرحلة المقبلة، وفتح ديوانها في العاصمة المؤقتة عدن وإعادة البناء الهيكلي للوزارة وانشاء قاعدة بيانات صحيحة وتفعيل غرفة العمليات.
وأصدر رئيس الوزراء اليمني، تعليمات بصرف 550 مليون ريال يمني لترميم وصيانة بعض المعسكرات التي تعرضت للأضرار نتيجة حرب المليشيات.
رئيس الوزراء اليمني يؤكد اقتراب انتهاء المشروع الإنقلابي وانتصار إرادة الشعب
أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن ” المشروع الانقلابي قد دنى أجلة وسوف ينتهي ولن يعود إلى الأبد وإن إرادة الشعب اليمني سوف تنتصر في نهاية المطاف”.
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