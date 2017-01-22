رئيس الوزراء اليمني يؤكد اقتراب انتهاء ‏المشروع الإنقلابي وانتصار إرادة الشعب

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن ” ‏المشروع الانقلابي قد دنى أجلة وسوف ينتهي ولن ‏يعود إلى الأبد وإن إرادة الشعب اليمني سوف تنتصر ‏في نهاية المطاف”.‏

وأشار، بن دغر، لدى لقائه اليوم في عدن، قيادة ‏وزاراتي الدفاع والداخلية في اليمن، إلى أن ” ‏انتصارات كبرى تلوح في الأفق” منوهاً بالانتصارات ‏التي حققتها القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ‏مسنودة بالتحالف العربي، في جبهة ذوباب والمخاء ‏وميدي والجبهات الأخرى.‏

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة بناء جيش وطني ‏قوي بعيداً عن المناطقية والطائفية والحزبية، مؤكدا ‏أن تأسيس الدولة الإتحادية من ستة اقاليم لن يتحقق إلا ‏بوجود جيش وطني قوي يحمي الدولة ويدافع عن ‏مكتسباتها ومشروعها الوطني.‏

وتم خلال اللقاء مناقشة واستعراض سير المعارك ‏العسكرية في جبهة ذوباب والمخاء وغيرها من جبهات ‏القتال ضد الإنقلابيين.‏

كما أكد، رئيس الوزراء اليمني، ” التزام الحكومة ‏الشرعية وتمسكها بمرجعيات السلام الذي ينهي ‏الانقلاب ويستعيد الدولة، ويضعها بيد الشعب ويدعم ‏الشرعية بقيادة الرئيس هادي”.‏

من جهتها، قدمت قيادات وزارة الدفاع، خلال اللقاء ‏خطط الوزارة للمرحلة المقبلة، وفتح ديوانها في ‏العاصمة المؤقتة عدن وإعادة البناء الهيكلي للوزارة ‏وانشاء قاعدة بيانات صحيحة وتفعيل غرفة العمليات.‏

وأصدر رئيس الوزراء اليمني، تعليمات بصرف 550 ‏مليون ريال يمني لترميم وصيانة بعض المعسكرات ‏التي تعرضت للأضرار نتيجة حرب المليشيات.‏