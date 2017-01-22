مواطن سعودي وعبر صحيفة محلية يهنئ ترامب

أثار إعلان أقدم عليه رجل الأعمال السعودي، مسلط أبو ثنين السبيعي، سخط السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا وأن الإعلان كان عبارة عن تهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخصص له “مسلط” الصفحة الأخيرة كاملة بجريدة الجزيرة اليومية.

وانتقد السعوديون “مسلط”، لكون تكلفة هذا الإعلان ضخمة وتُقدر بنحو 20 ألف دولار، حيثُ كتب رجل الأعمال التهنئة باللغتين العربية والإنجليزية وكانت الصفحة بالألوان، وقال فيها: “أهنئ فخامتكم بمناسبة تقلدكم الولايات المتحدة الأميركية، متمنيًا لكم فترة رئاسية حافلة بالنجاح وللشعب الأميركي الصديق دوام الازدهار”.

وتنوعت مواقف المغردين على تويتر من تلك الخطوة التي قام بها رجل الأعمال السعودي، ودشن الناشطون وسمًا تحت عنوان “مسلط_يهني_ترامب”، أكدوا فيه أن المبلغ الذي دفعه كفيل بإطعام عائلات بأكملها، فيما قال آخرون إن العريف “جبران العواجي” الذي قضى على الإرهابيين في حي الياسمين أولى بهذا المبلغ.