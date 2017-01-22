 فيديو متداول لأبناء يودعون أمّهم بدار الرعاية.. والأم تدعو بحرقة: “حسبي الله ونعم الوكيل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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فيديو متداول لأبناء يودعون أمّهم بدار الرعاية.. والأم تدعو بحرقة: “حسبي الله ونعم الوكيل”

المناطق - متابعات

تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مؤلم لأم تكيل الدعاء على أبنائها العاقّين بحرقة وحسرة، أثناء إيداعهم إياها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بالمملكة- بحسب ما ذكره متداولو الفيديو.

ويظهر المقطع مسنة بدار رعاية، وهي تصراخ وتقول: “حسبي الله ونعم الوكيل.. يا رب العالمين أنصفني من عقاقين الوالدين…”، بينما دخل شخصان وفتاة يبدو أنهم أبناؤها في ملاسنة معها، وحاول أحدهم الاعتداء عليها، قبل أن يمعنه الموجودون بالمكان، ومن ثم حضر رجال الأمن وتدخلوا للسيطرة على الوضع.

من جهتهم أبدى مغردون أسفهم لما تعرضت له المسنة على يد أبنائها وتجرؤ هؤلاء على والدتهم، داعين المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتتبع المقطع والتحقيق في ملابساته وتوفير منزل مناسب للأم للعيش فيه.

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