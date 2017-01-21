 مجلس الدفاع الوطني المصري يمدد مشاركة القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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“أكاديمية شرطية” لتخريج نساء برتبة “ضابط” مجلس الدفاع الوطني المصري يمدد مشاركة القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب فيديو متداول لأبناء يودعون أمّهم بدار الرعاية.. والأم تدعو بحرقة: “حسبي الله ونعم الوكيل” داعية يُجيز الغش في امتحانات “الإنجليزية” مواطن سعودي وعبر صحيفة محلية يهنئ ترامب المالية : لا يوجد لدى المملكة توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج إيقاف وتغريم مدير الاحتراف بنادي الشباب .. وإبطال انتقال محمد العويس من الشباب للأهلي رئيس الوزراء اليمني يؤكد اقتراب انتهاء ‏المشروع الإنقلابي وانتصار إرادة الشعب وزير المالية: أوشكنا على الانتهاء من سداد مستحقات القطاع الخاص المتأخرة بحضور مدراء الدوائر الحكومية.. ‎دار التربية الاجتماعية بشقراء تحتفل بيوم اليتيم العربي وتكرم الداعمين الزياني يبحث مع مسؤول أممي سبل تكثيف الجهود الإغاثية باليمن قائد بالحرس الثوري يصف التسنن في الأحواز بالخطر الذي يهدد القيم الدينية الإيرانية
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مجلس الدفاع الوطني المصري يمدد مشاركة القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب

مجلس الدفاع الوطني المصري يمدد مشاركة القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية بمنطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب
واس - القاهرة

وافق مجلس الدفاع الوطني المصري خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي، والبحر الأحمر، وباب المندب، وذلك إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور المصري.
واستعرض المجلس، بمشاركة رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، مستجدات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومختلف الجهود الدولية التي تُبذل سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.

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