 “أكاديمية شرطية” لتخريج نساء برتبة “ضابط” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 24 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 22 يناير 2017 ميلاديا

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“أكاديمية شرطية” لتخريج نساء برتبة “ضابط”

“أكاديمية شرطية” لتخريج نساء برتبة “ضابط”
المناطق - متابعات

كشفت مديرة مركز تدريب وتطوير القدرات النسائيَّة بالمديريَّة العامَّة للسجون، مها فلاح الدوسري، عن تطلُّع المركز لإنشاء أكاديميَّة شرطيَّة لتخريج العسكريَّات، ورفع الرُّتب النسائيَّة إلى رتبة ضابط، وعدم قصرها على رتبة جندي، حتَّى وكيل رقيب، مشيرة إلى تأهيل 937 امرأة عسكريَّة ومدنيَّة في سجون المملكة، عبر برامج أمنيَّة وعسكريَّة وتطويريَّة تتعلَّق بأمن السجن والحراسات الداخليَّة، وأمن وحماية النزيلات، ومكافحة المخدِّرات والممنوعات.

واستبعدت وفقا لـ «المدينة» وجود دورات متخصِّصة على حمل الأسلحة الناريَّة حاليًّا، لكنَّها أشارت إلى أنَّه في حال دعت الحاجة إلى استحداث أيِّ برامج أخرى، لن تتوانى المديريَّة في تقديمه .

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