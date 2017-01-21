مشددًا على تطبيق أخلاقيات العمل لخدمة الأهالي.. أمير نجران لأعضاء المجلس: خدمة الوطن فرض عين مهما اختلفت مواقعكم.. ونجران في سويداء القلب

تنفيذًا للأمر السامي الكريم، بتعيين أعضاء مجلس منطقة نجران، للفترة السابعة، ولمدة أربع سنوات، كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أعضاء المجلس المنتهية عضويتهم في الفترة السادسة، وهنأ الأعضاء الجدد على الثقة الكريمة بتعيينهم.

وأكد سموه لدى استقباله أعضاء المجلس في دورتيه السابقة والحالية، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، أن خدمة الوطن والمواطن فرض عين على الجميع، مهما اختلفت المناصب ومواقع المسؤولية، وواجبة لمواصلة العطاء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ، الحريصة على العناية بشؤون المواطن ليس في أرجاء الوطن فحسب، بل في الداخل والخارج أيضًا.

وشدد سموه على مضاعفة الجهود من أجل خدمة المنطقة والأهالي، قائلا “جميعنا مسخرون لخدمة الوطن عامة، ومكلفون بكل شرف من ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ بخدمة جزء عزيز من هذا الوطن الغالي، وهو نجران، فالمنطقة في سويداء القلب، من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، وأمامنا ثلاثة أهداف نحرث من أجلها، وهي خدمة نجران، ثم خدمة نجران، ثم خدمة نجران”.

وأشار سموه إلى أخلاقيات العمل الوطني، الصادق والنابع من قلب مخلص، بالأخذ بمبدأ العدالة في كل الأمور، وتوزيع الخدمات ونشر التنمية بحسب الاحتياج، والنظر بشمولية للمصلحة العامة، دون الميل لمنطقة أو جهة دون أخرى، وقال “سوف نتخذ بعد تسمية اللجان وأعضائها في المجلس جملة من الترتيبات الكفيلة بإشراك صوت المواطن، والأخذ بآرائه وملاحظاته ومقترحاته، وإنهاء التداخل في المهام والاختصاصات والارتجالية في التنفيذ “.

وحثّ سموه الأعضاء المعينين على الاستفادة من خبرات وآراء مَن سبقوهم، واصفًا انطلاقة المجلس من فترة لأخرى بـ”سباق التتابع”، الذي لا يمكن انطلاقة مرحلة جديدة فيه إلا باستلام الشارة من المرحلة السابقة.

من جهتهم عبّر الأعضاء عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على الثقة الكريمة بتعيينهم، مؤكدين أنهم سيبذلون كل ما فيه وسعهم ليكونوا قدرًا لهذه الثقة والمسؤولية، وأن يكونوا خير عون وعين لخدمة الوطن الذي نلتحف سماءه ونحيا بمائه وهوائه ونعيش بنعمائه.

ويتكون مجلس المنطقة للفترة السابعة، اعتبارًا من 03/04/1438هـ إلى 02/04/1442هـ، من محمد حمد عبدالله دخيل، المهندس جابر يحيى مانع أبو ساق، المهندس علي محمد حمد آل قريشة، صالح مصلح مهدي غفينة آل عباس، مبارك محمد عبدالرحمن المطلقة، عميد متقاعد مانع صمعان جابر حسين، عميد متقاعد علي حمد حسين مسلم، زيد بن علي شويل آل سليمان، راشد ظافر راشد آل دغيش، الدكتور غفون سالم سعود آل مخلص، كندش صالح عوض الصيعري، محسن جابر شايع حسن آل فطيح، عميد متقاعد صالح مرزوق جابر آل صليع، محمد حسين محمد مرضمة اليامي، المهندس علي بن صالح بن عزان آل خريم.