 تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد.. أمير نجران يطلق مسابقة “الأمير نايف” لحفظ القرآن الكريم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد.. أمير نجران يطلق مسابقة “الأمير نايف” لحفظ القرآن الكريم

تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد.. أمير نجران يطلق مسابقة “الأمير نايف” لحفظ القرآن الكريم
المناطق - نجران

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ لحفظ القرآن الكريم لمنسوبي القطاعات الأمنية، في نسختها السادسة، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

 واستعرض سموه في مكتبه، بديوان الإمارة، صباح اليوم، مراحل المسابقة وفروعها، في شرح قدمه مدير شرطة المنطقة، اللواء صالح بن علي الجلعود، بحضور مدير إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بالشرطة، النقيب سعيد بن عبدالله الخثعمي، حيث بيّن شروط المسابقة، وآلية تنفيذها في المناطق، وإعلان الفائزين.

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