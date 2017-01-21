 نجاح اول عملية نقل غضاريف لثلاثيني بجامعي الخبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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نجاح اول عملية نقل غضاريف لثلاثيني بجامعي الخبر

نجاح اول عملية نقل غضاريف لثلاثيني بجامعي الخبر
المناطق - الدمام - منال الدوسري

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة العظام و وحدة إصابات الملاعب والمناظير في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من إجراء أول عملية نقل للغضاريف بالمنطقة الشرقية لبطل المملكة في ألعاب القوى علي الزاكي و الذي يبلغ من العمر 34 سنة حيث أوقفته إصابته عن الملاعب لمدة عام كامل .

وذكر الدكتور حسن السيد استشاري عظام ورئيس الفريق الطبي المشرف على حالة اللاعب أنه تم استخدام احدث التقنيات في اجراء العملية عالمياً وهي عبارة عن نقل عينة من الغضاريف مصاحبة لعظم من منطقة سليمه و إعادة زراعتها في المنطقة المتضررة بنسبة نجاح تتراوح بين 65% إلى 95% ، حيث يخضع بعدها اللاعب الى عدد من المراجعات والمران المستمر لإعادة تهيئة مكان العملية .

كما يتقدم الفريق الطبي لمدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبدالله بن محمد الربيش ولرئيسة قسم العظام الدكتورة دلال بوبشيت على الجهد المبذول لتوفير وتسخير كامل الإمكانيات المتاحة لعلاج المرضى .

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