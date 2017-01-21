 إعتماد التشكيل الجديد لمجلس منطقة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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إعتماد التشكيل الجديد لمجلس منطقة تبوك

إعتماد التشكيل الجديد لمجلس منطقة تبوك
المناطق - تبوك
علمت “المناطق” عن صدور الموافقه الساميه على اعتماد التشكيل الجديد لأعضاء مجلس منطقة تبوك في دورته الجديدة وهم:
لواء متقاعد عبدالله بن كريم العطوي/م.وشيح بن صالح الشمري/أحمد بن محمود الشريف/مبارك بن سلامه العرد/جريد بن معتق العنزي/مسلم فريج العطوي/م.سعد محمد السواط/م.خالد بن محمد الوكيل/صالح بن تركي الرداحي/م.خميس بن جازي البلوي/جمال بن أحمد الغريض/عبدالرحمن بن عبدالله العلي/فرج بن نصار العمراني/راشد بن محسن المسعودي/لواء متقاعد سليمان مسلم الحويطي.
من جهتهم رفع أعضاء مجلس المنطقه الجدد خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو أمير منطقة تبوك حفظهم الله على هذه الثقة سائلين الله عزوجل ان يعينهم على خدمة الدين والوطن وأهالي المنطقة وقال عضو مجلس المنطقه الاستاذ جريد بن معتق العنزي:أرفع أسمى آيات الشكر للقيادة الرشيدة وإلى سمو أمير منطقة تبوك بهذه الثقه الغاليه مؤكدا ان منطقة تبوك شهدت نهضه تنمويه كبيرة  في شتى المجالات خلال الفترة الماضيه في مدينة تبوك وكافة محافظات وقرى ومراكز المنطقة بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك يحفظه الله

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