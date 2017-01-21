طيران التحالف يقصف معسكراً للحوثيين جنوب صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الأحد، غارات جوية على معسكر يمني يسيطر عليه الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف العربي، قصفت بثلاث غارات جوية معسكر السواد، جنوبي صنعاء، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف حتى الآن.

وذكرت المصادر، أن دوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء، في حين شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من على الموقع المستهدف.

في سياق متصل، قالت قوات الجيش الحكومية، إن مدافعها استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين وقوات صالح في صنعاء.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مدفعية الجيش المتركزة في مديرية نهم، (البوابة الشرقية لصنعاء) استهدفت معسكر الصمع ومواقع أخرى حول مطار صنعاء الدولي، شمالي العاصمة.

وكان الناطق باسم القوات المسلحة، الموالية للحكومة “الشرعية”، العميد عبده مجلي، قد أعلن في تصريحات صحفية سابقة، أن هناك جبهات جديدة ستفتح في أماكن عدة لم يتوقعها الحوثيون، وأن قوات الجيش ستدخل صنعاء من محاور عدة.

ويسيطر الحوثيون وقوات صالح على العاصمة صنعاء وجميع المؤسسات الأمنية.