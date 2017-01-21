 اخراج شخصين احتجزا في منحدر بعقبة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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اخراج شخصين احتجزا في منحدر بعقبة الباحة

اخراج شخصين احتجزا في منحدر بعقبة الباحة
المناطق - الباحة - عبدالرحمن سفر
تمكن الدفاع المدني بالباحة من اخراج شخصين احتجزا في منحدر بعقبة الباحة وقدمت فرقة الهلال الاحمر الاسعافات الاوليه لهما
واوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، ان فرق الهلال الاحمر باشرت بلاغاً عند قرابة الساعة الثامنة مساء اليوم عن احتجاز شخصين في منحدر بعقبة الباحة و تم توجيه الفرق للموقع، مشيرا بان فرقة الهلال الاحمر تمركزت بالموقع لحين استخراج رجال الدفاع المدني الشخصين العالقين، مشيرا بانه بعد استخراجهما قدمت لهم الاسعافات الاوليه وتم اعطائهما الاكسجين وقياس مستوى الضغط والسكر والنبض، مبينا بانه تلاحظ ارتفاع في معدل نبضات القلب وألم لأحد المصابين بالركبه اليمنى، وتم بعد ذلك نقلهم لمستشفى الملك فهد بالباحة لاخذ العلاج اللازم مؤكدا بانه تم الانتهاء من الحدث عند الساعه 11:00 من مساء اليوم
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