دراسة: المشي 10 دقائق يومياً بعد العشاء مفيد لمرضى “السكري”

يتحتم على مرضى السكري ممارسة النشاط الرياضي للسيطرة على مستويات السكر لديه وإدارة المرض، ولكن ما هو الوقت الأمثل لذلك؟

كشفت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية Diabetologia بأن القيام بممارسة رياضة المشي بعد تناول الطعام يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم أكثر من المشي في وقت اخر.

وتمكن الباحثون من التوصل إلى هذه النتائج عن طريق استهدافهم لمجموعة من الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، وتراوحت أعمارهم ما بين 18- 75 عاماً.

وتم توزيع جميع المشتركين إلى مجموعات لمدة 14 يوماً على الشكل التالي:المجموعة الأولى قاموا بالمشي لمدة 30 دقيقة يومياً، أما المجموعة الثانية قاموا بممارسة رياضة المشي لمدة 10 دقائق لعد كل وجبة.

وقام الباحثون بإخضاع المشتركين إلى عدد من الفحوصات من أهمها مستوى السكر في الدم لديهم. وبعد التجربة وتحليل النتائج وجد الباحثون أن مستوى السكر لدى المشتركين الذين مارسوا رياضة المشي بعد تناول الوجبات، انخفض بحوالي 12% مقارنة بالاخرين الذين مارسوا رياضة المشي لـ 30 دقيقة يومياً.

وأشار الباحثون أن النتيجة الافضل والسيطرة على مستوى السكر في الدم كانت بعد المشي لمدة 10 دقائق بعد تناول وجبة العشاء، اذ انخفض مستوى السكر في الدم لدى هؤلاء المشتركين بنسبة وصلت إلى 22%.

واكدت بدورها الدراسة أن ممارسة رياضة المشي لفترة قصيرة (المقصود هنا 10 دقائق) بعد تناول الوجبات كان له الاثر الأكبر على خفض مستويات السكر بالدم، ما يساهم في السيطرة بصورة أفضل على مرض السكري.