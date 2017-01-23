 تحرير مناطق جديدة على مشارف المخا من قبضة الانقلابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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تحرير مناطق جديدة على مشارف المخا من قبضة الانقلابيين

تحرير مناطق جديدة على مشارف المخا من قبضة الانقلابيين
المناطق - وكالات

واصلت وحدات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بإسناد طيران التحالف العربي، تقدمها إلى منطقة أبو رزيق الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة والتي تبعد حوالي خمسة كيلومترات عن مدينة المخا وإحدى أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع للميليشيات في الساحل الغربي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الجيش تمكن من التوغل في مناطق تمركز الميليشيات الانقلابية مواصلاً التقدم نحو مدينة المخا الساحلية غرب تعز وسط اندحار الميليشيات وفرار العشرات من عناصرها وسقوط العديد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وقال المركز إن مدفعية الجيش دكت الانقلابيين في المناطق القريبة من مدينة المخا فيما استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الميليشيات في المجمع الحكومي لمديرية المخاء ومنطقتي الحالي والسويس وسط المدينة.

وتمضي وحدات القوات المسلحة في تمشيط المناطق المحررة وتطهيرها من حقول الألغام التي زرعتها ميليشيات الانقلاب بهدف إعاقة تقدم الجيش نحو آخر معاقلها في الساحل الغربي.

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