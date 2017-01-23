 السعودية الـ 4 عالميا في استقبال الوافدين .. والإمارات سادسا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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السعودية الـ 4 عالميا في استقبال الوافدين .. والإمارات سادسا

السعودية الـ 4 عالميا في استقبال الوافدين .. والإمارات سادسا
المناطق - الرياض

أظهرت بيانات حديثة للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن السعودية رابع أكثر دول العالم استقبالا للمهاجرين (الوافدين) بعد كلّ من الولايات المتحدة، وألمانيا وروسيا، فيما حلت الإمارات سادسا. 

وحجزت السعودية رابع أكثر دول العالم استقبالا للوافدين بعد أن بلغ الوافدون لديها نحو 10.19 مليون نسمة، بحسب بيانات صادرة في شهر كانون الثاني (يناير) الجاري.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم استقبالا للوافدين بنحو 46.6 مليون نسمة، تلتها ألمانيا بنحو 12 مليون نسمة، وحلت روسيا ثالثا باستقبالها 11.6 مليون وافد، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وجاءت السعودية رابعا باستقبالها نحو 10.19 مليون وافد، ثم المملكة المتحدة بنحو 8.5 مليون وافد، وسادسا الإمارات بنحو 8.1 مليون وافد، وفي المركز السابع جاءت كندا بنحو 7.8 مليون وافد.

فيما جاءت فرنسا وأستراليا وإسبانيا في الترتيب الثامن والتاسع والعاشر، حيث استقبلوا 7.8 مليون وافد، 6.7 مليون وافد، و5.8 مليون وافد على التوالي.

على الجانب الآخر، جاءت الهند أكثر دول العالم تصديرا للمهاجرين بنحو 15.6 مليون مهاجر، تلتها المكسيك بنحو 12.3 مليون مهاجر، وحلت روسيا ثالثا بتصديرها 10.6 مليون مهاجر.

رابعا جاءت الصين بتصدير 9.5 مليون مهاجر، ثم بنجلادش بنحو 7.2 مليون مهاجر، وسادسا باكستان بنحو 5.9 مليون مهاجر، وفي المركز السابع جاءت أوكرانيا بنحو 5.8 مليون مهاجر.

 

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