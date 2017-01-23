 “الأجانب” يشكلون 85 % من العاملين في القطاع الهندسي الخليجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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“الأجانب” يشكلون 85 % من العاملين في القطاع الهندسي الخليجي

“الأجانب” يشكلون 85 % من العاملين في القطاع الهندسي الخليجي
المناطق - الرياض

يشكل المهندسون الخليجيون العاملون في القطاع الهندسي في دول مجلس التعاون 15 في المائة، فيما يسيطر المهندسين الأجانب على 85 في المائة من حجم العاملين في القطاع.

وأكد لمهندس كمال آل حمد أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي، أن الاتحاد بصدد تطبيق برنامج الاعتماد المهني الهندسي، المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين في المملكة على مستوى دول الخليج، لتطوير القطاع الهندسي، ورفع نسبة المهندسين الخليجيين في السوق الخليجية، مشيرا إلى أن الاتحاد في مراحله النهائية لتطبيق البرنامج الذي سيسهم في رفع مهنية المهندسين الخليجيين.

وأوضح آل حمد أن لقاء ضم وكلاء وزارات ومسؤولين خليجيين ورؤساء الهيئات الهندسية الخليجية عقد أخيرا في مسقط استعرض تجربة الهيئة السعودية للمهندسين لبرنامج الاعتماد المهني الهندسي والمعمول به في المملكة وآلية تفعيلها والجوانب الإيجابية في التجربة والنتائج حتى يمكن تطبيقه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما بحث اللقاء سبل تفعيل نظام تصنيف وتأهيل المهندسين الخليجيين، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأشار إلى أن الاتحاد يبحث أفضل الطرق والممارسات من خلال تشريع ووضع أنظمة مرنة لخدمات الهيئات الهندسية الخليجية، التي من شأنها أن ترتقي وتطور المهندس الخليجي، وبالتالي تنعكس إيجابياً لتطوير القطاع الهندسي في دول مجلس التعاون، لافتا إلى أن الاتحاد يهدف إلى وضع برامج لتأهيل المهندس الخليجي، وسيتم ذلك من خلال البرامج المقترحة والأعمال المطروحة لتنفيذها مستقبلاً.

 

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