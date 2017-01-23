3 غارات جوية للتحالف تقصف معسكر السواد للانقلابيين في صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية على معسكر يمني يسيطر عليه الحوثيون والقوات الموالية لعبدالله صالح، بالعاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف العربي، قصفت بثلاث غارات جوية معسكر السواد، جنوبي صنعاء، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف حتى الآن.

وذكرت المصادر، أن دوي انفجارات عنيفة هزت العاصمة صنعاء، في حين شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من على الموقع المستهدف.

في سياق متصل، قالت قوات الجيش الحكومية، إن مدافعها استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين وقوات صالح في صنعاء.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مدفعية الجيش المتركزة في مديرية نهم، (البوابة الشرقية لصنعاء) استهدفت معسكر الصمع ومواقع أخرى حول مطار صنعاء الدولي، شمالي العاصمة.