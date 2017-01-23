 برنامج جديد يكشف سجل المركبات المستعملة قبل شرائها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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برنامج جديد يكشف سجل المركبات المستعملة قبل شرائها

برنامج جديد يكشف سجل المركبات المستعملة قبل شرائها
المناطق – الرياض

أعلنت شركة “علم” عن طرحها برنامجاً جديداً يحمل اسم “موجز”؛ لمساعدة المواطنين على معرفة سجل المركبات المستعملة قبل شرائها.

وأوضح المتحدث باسم الشركة ماجد العريفي وفقاً لـ”الحياة”، أن البرنامج يقدم كل المعلومات الخاصة بالمركبة للراغب في شرائها سواءَ مالكها الحقيقي وتاريخها وسجلها الأمني والمروري وكل النقاط القانونية والنظامية التي تتعلق بها.

وبيّن العريفي أن البرنامج سيتاح للمواطنين والمقيمين على السواء وسيكون مطروحاً في بوابة متكاملة، كما سيتم تزويده بتطبيق متكامل للتعرف على طريقة استخدامه.

وأشار إلى أن الهدف من البرنامج هو إعطاء المشتري صورة متكاملة عن المركبة قبل شرائها لتفادي التلاعب فيمعلوماتها أو تزويرها، كما يهدف إلى إعطاء معلومات موثقة رسمياً عن المركبة لاتخاذ قرار نهائي بشأن شرائها.

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