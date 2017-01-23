 بدعم من التحالف.. حرض وميدي في قبضة القوات اليمنية بشكل كامل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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بدعم من التحالف.. حرض وميدي في قبضة القوات اليمنية بشكل كامل

بدعم من التحالف.. حرض وميدي في قبضة القوات اليمنية بشكل كامل

سيطرت قوات الشرعية اليمنية وبدعم من قوات التحالف العربي وبإسناد كبير من المدفعية السعودية بشكل كامل على مديرية حرض الموازية للطوال السعودية ومديرية ميدي الساحلية.

وتكمن أهمية مديرية ميدي الساحلية بأنها المنفذ الأهم لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، فيما تعتبر مديرية حرض مسرحا لانطلاق قذائف الانقلابيين التي تستهدف القرى الحدودية السعودية.

هذا وتعتبر عملية السيطرة على حرض وميدي تقدما لوجستيا هاما لقوات التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية.

وتقهقرت ميليشيات الحوثيين إلى 40 كم إلى داخل العمق اليمني بحسب جولة “للعربية” في مديرية حَرَض اليمنية التي توضح سيطرة القوات الداعمة للشرعية عليها.

 

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