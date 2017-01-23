الجدعان: نتوقع إصدار المملكة أدوات دين بـ70 مليار ريال

أكد محمد الجدعان، وزير المالية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، أن الحكومة سددت حتى الآن نحو 100 مليار ريال للمقاولين واقتربت من الانتهاء من تسديد جميع الدفعات المتأخرة. كما أوضح الجدعان أنه حالياً لا يوجد نية لإلغاء أي مشاريع جديدة وإنما التركيز هو على رفع كفاءة الإنفاق.

وأكد الجدعان أن الحكومة تنوي إصدار السندات والصكوك لسد جزء من عجز الموازنة، بهدف تعادل المصروفات والإيرادات بحلول عام 2020، وأن مستوى الدين العام يزيد على 30%.

وأوضح أن قيمة ما قد تصدره المملكة من السندات والصكوك هذا العام يقارب 70 مليار ريال، معرباً عن ثقته بأن السعودية قادرة على تأمين التمويل بأسعار معقولة.